«Кто спрятался?!» — сестра Фриске потеряла маленькую дочку в собственном доме

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 489

Сестра Фриске показала домашние приключения маленькой дочки

Фото, видео: Instagram* / friske_natalia

Читайте нас в: Дзен Новости

Наталья Фриске воспитывает девочку без мужа, но от этого ничего не меняется: двум леди очень хорошо проводить время вместе.

Удивительно похожая на свою погибшую сестру певица Наталья Фриске сообщила в своей социальной сети, что не может найти ребенка. Фриске поделилась с подписчиками видео с поисками ребенка.

«Ой, потеряла своего ребенка, не могу найти его», — рассказала Фриске в видео.

Затем она показала подписчикам свою кровать, накрытую красивым белым постельным бельем с цветами и напряжение спало — это была игра в прятки. Дочка находилась под одеялом.

«Тебе нормально там под одеялом? Это кто там спрятался в домике? Ку-ку, Луняша», — разговаривала Фриске со смеющимся ребенком.

После счастливая мама пожелала подписчикам доброго утра, взяла ребенка на руки и правилась готовить.

Наталья Фриске стала мамой недавно. Дочку она назвала Луной. Ее ребенок был очень желанным, ведь она долго не могла забеременеть от бывшего мужа Сергея Вшивкова из-за генетической несовместимости. Но причиной развода послужили тяжелые взаимоотношения пары.

По словам Фриске, ее экс-супруг психически нездоров. Он устраивал скандалы беременной жене, и это стало поводом для опасений за жизнь ребенка. Пара развелась в 2020 году, но им до сих пор приходится общаться из-за совместного бизнеса.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Фриске сыграет свою сестру в фильме о ее жизни. Участница группы «Блестящие» скончалась в 2015 году, но память о ней живет по сей день.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+5° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
63.06
-0.43 62.47
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на 15 октября для всех знаков зодиака

Последние новости

2:34
The Independent: Лиз Трасс может уйти с поста премьера в ближайшие дни
2:05
Киркоров рассказал о многолетнем конфликте с Кормухиной: «Это она сейчас святая»
1:47
Взрыв газа раскурочил квартиру под Петербургом — фото с места происшествия
1:07
Без комплексов: Тодоренко сняла на видео, как кормит грудью сына за кулисами
0:43
Зеленский признал тяжелое положение боевиков ВСУ под Артемовском
0:19
Егор Кончаловский посмеялся, комментируя второй отъезд Пугачевой из России

Сейчас читают

Егор Кончаловский посмеялся, комментируя второй отъезд Пугачевой из России
Два боевика устроили теракт на полигоне под Белгородом, погибли 11 человек
Ночной убийца: почему храп может погубить человека во сне
Гротеск и законность: ведущий Сергей Майоров сменил телевидение на мундир прокурора

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Видео — любовный гороскоп на осень 2022 для всех знаков
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика