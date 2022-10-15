Наталья Фриске воспитывает девочку без мужа, но от этого ничего не меняется: двум леди очень хорошо проводить время вместе.

Удивительно похожая на свою погибшую сестру певица Наталья Фриске сообщила в своей социальной сети, что не может найти ребенка. Фриске поделилась с подписчиками видео с поисками ребенка.

«Ой, потеряла своего ребенка, не могу найти его», — рассказала Фриске в видео.

Затем она показала подписчикам свою кровать, накрытую красивым белым постельным бельем с цветами и напряжение спало — это была игра в прятки. Дочка находилась под одеялом.

«Тебе нормально там под одеялом? Это кто там спрятался в домике? Ку-ку, Луняша», — разговаривала Фриске со смеющимся ребенком.

После счастливая мама пожелала подписчикам доброго утра, взяла ребенка на руки и правилась готовить.

Наталья Фриске стала мамой недавно. Дочку она назвала Луной. Ее ребенок был очень желанным, ведь она долго не могла забеременеть от бывшего мужа Сергея Вшивкова из-за генетической несовместимости. Но причиной развода послужили тяжелые взаимоотношения пары.

По словам Фриске, ее экс-супруг психически нездоров. Он устраивал скандалы беременной жене, и это стало поводом для опасений за жизнь ребенка. Пара развелась в 2020 году, но им до сих пор приходится общаться из-за совместного бизнеса.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Фриске сыграет свою сестру в фильме о ее жизни. Участница группы «Блестящие» скончалась в 2015 году, но память о ней живет по сей день.



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