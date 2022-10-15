«Чувства догола раздеты»: Лазарев показал провокационное видео с девушкой

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 683

Сергей Лазарев выложил горячий клип с провокационными кадрами

«Чувства догола раздеты»: Лазарев показал провокационное видео с девушкой

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитый не постеснялся трогать девушку на глазах фанатов. И все это на фоне слухов о проблемах в его личной жизни.

Российский певец Сергей Лазарев опубликовал видео на своем YouTube-канале, в котором он предстал перед подписчиками в образе альфа-самца. На горячих кадрах Лазарев танцует в компании красивой девушки и не стесняется трогать ее.

На съемках нового клипа Лазарев знатно оторвался, и эта энергия ощущается сквозь экран. Певец ритмично двигается под музыку и взаимодействует в танце с фигуристой блондинкой. Его мускулистые руки то и дело тянутся к телу подтянутой девушки.

В интервью на проекте Пятого канала «Светская хроника» Лазарев отметил, что он до жути чистоплотен. Лазарев не позволяет фанаткам трогать и целовать его. Поэтому главной актрисе его клипа сильно повезло. Она сумела минимизировать дистанцию с кумиром многих девушек.

Певец также рассказал о своем кризисе среднего возраста. Последнее время он избегает шумных светских мероприятий и бежит после работы домой. По словам певца, он понимает, что в его возрасте он еще не дедушка, но уже и не мальчик, поэтому не может позволить себе многие «мальчуковые» вещи, за которые его может осудить общество.

Ранее 5-tv.ru писал, почему на самом Сергей Лазарев и Валерия Кудрявцева вместо свадьбы заявили о расставании.

+5° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
63.06
-0.43 62.47
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на 15 октября для всех знаков зодиака

Последние новости

2:34
The Independent: Лиз Трасс может уйти с поста премьера в ближайшие дни
2:05
Киркоров рассказал о многолетнем конфликте с Кормухиной: «Это она сейчас святая»
1:47
Взрыв газа раскурочил квартиру под Петербургом — фото с места происшествия
1:07
Без комплексов: Тодоренко сняла на видео, как кормит грудью сына за кулисами
0:43
Зеленский признал тяжелое положение боевиков ВСУ под Артемовском
0:19
Егор Кончаловский посмеялся, комментируя второй отъезд Пугачевой из России

Сейчас читают

Егор Кончаловский посмеялся, комментируя второй отъезд Пугачевой из России
Два боевика устроили теракт на полигоне под Белгородом, погибли 11 человек
Ночной убийца: почему храп может погубить человека во сне
Гротеск и законность: ведущий Сергей Майоров сменил телевидение на мундир прокурора

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Видео — любовный гороскоп на осень 2022 для всех знаков
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика