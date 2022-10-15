«Чувства догола раздеты»: Лазарев показал провокационное видео с девушкой

Знаменитый не постеснялся трогать девушку на глазах фанатов. И все это на фоне слухов о проблемах в его личной жизни.

Российский певец Сергей Лазарев опубликовал видео на своем YouTube-канале, в котором он предстал перед подписчиками в образе альфа-самца. На горячих кадрах Лазарев танцует в компании красивой девушки и не стесняется трогать ее.

На съемках нового клипа Лазарев знатно оторвался, и эта энергия ощущается сквозь экран. Певец ритмично двигается под музыку и взаимодействует в танце с фигуристой блондинкой. Его мускулистые руки то и дело тянутся к телу подтянутой девушки.

В интервью на проекте Пятого канала «Светская хроника» Лазарев отметил, что он до жути чистоплотен. Лазарев не позволяет фанаткам трогать и целовать его. Поэтому главной актрисе его клипа сильно повезло. Она сумела минимизировать дистанцию с кумиром многих девушек.

Певец также рассказал о своем кризисе среднего возраста. Последнее время он избегает шумных светских мероприятий и бежит после работы домой. По словам певца, он понимает, что в его возрасте он еще не дедушка, но уже и не мальчик, поэтому не может позволить себе многие «мальчуковые» вещи, за которые его может осудить общество.

Ранее 5-tv.ru писал, почему на самом Сергей Лазарев и Валерия Кудрявцева вместо свадьбы заявили о расставании.