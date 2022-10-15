СМИ: Великобритания сворачивает программу для украинских беженцев

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 186

В Великобритании сворачивают программу по предоставлению жилья беженцам

СМИ: Великобритания сворачивает программу для украинских беженцев

Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

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Приостановление программы необходимо из-за роста цен. Но как же хваленые обещания «коллективного Запада» поддерживать всех и вся?

Великобритания начала постепенно сворачивать программу по предоставлению жилья беженцам из Украины. Причиной служит рост стоимости жизни в стране — сообщает британская газета Daily Mail.

Издание пишет, что социальная программа «Дома для Украины» медленно прекращает функционировать, поэтому все больше беженцев становятся бездомными. Разные слои общества сильно обеспокоены этой проблемой.

Местное самоуправление Великобритании сообщило, что участились случаи обращений украинских беженцев, которые лишились жилья. Ассоциация серьезно переживает, что численность бездомных украинцев растет. Об этом рассказывает Газета.ру.

По словам авторов материала, почти две тысячи украинцев остались без дома. Всего число беженцев на территории Великобритании с начала СВО насчитывает около 100 тысяч беженцев.

«Около 96 800 украинцев прибыли в Великобританию по программе „Дома для Украины“ с момента ее запуска в марте, о чем свидетельствуют последние данные правительства», — сообщают журналисты.

Ранее 5-tv.ru писал, что у Финляндии заканчиваются средства. Страна теряет огромные деньги из-за антироссийской политики.

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