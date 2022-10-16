Зеленский признал тяжелое положение боевиков ВСУ под Артемовском

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 351

Украинские националисты вынуждены отходить в западные и северо-западные части города под натиском союзных сил.

Зеленский признал тяжелое положение боевиков ВСУ под Артемовском

Фото: www.globallookpress.com / Philippe De Poulpiquet

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал тяжелым положение боевиков ВСУ в районе города Артемовска (Бахмут) в ДНР. Такое заявление он сделал в обращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Продолжаются активные действия на разных участках фронта. Очень тяжелая ситуация сохраняется в Донецкой и Луганской областях. Самое тяжелое — Бахмутское направление, как и в предыдущие дни, держим позиции», — цитирует украинского лидера РИА Новости.

Ранее в Народной милиции ЛНР рассказали, что боевики ВСУ отходят в западные и северо-западные части Артемовска в ходе продолжающихся боев. Город находится на подконтрольной киевскому режиму части ДНР и считается важным транспортным узлом.

На днях от националистов были освобождены населенные пункты Опытное и Иванград, расположенные в нескольких километрах от Артемовска. Союзные силы продолжают мощное наступление с использованием всех боевых единиц.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ЛНР заявили об уверенном освобождении Артемовска в скором времени.

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