В ЛНР заявили об уверенном освобождении Артемовска

В Луганской народной республике (ЛНР) заявили об уверенном освобождении Артемовска. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Сейчас на окраинах и в самом населенном пункте Артемовск идут активные боевые действия. Наши подразделения слаженными действиями вытесняют противника на северо-запад и западную часть города. Наши силы уверенно идут и освобождают данный населенный пункт», — приводит слова военного ТАСС.

До этого сообщалось, что республиканская разведка зафиксировала прибытие в район Бахмута боевой группы иностранных наемников и украинских неонацистов. Как отметил Марочко, цель участников этой группы — не допустить отступление вооруженных сил Украины (ВСУ) с занятых позиций. К слову, в Народной милиции ЛНР сообщали о дезертирстве боевиков из города.

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