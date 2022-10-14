В ЛНР заявили об уверенном освобождении Артемовска
Накануне в городе союзные силы начали мощное наступление с использованием всех боевых единиц.
Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк
В Луганской народной республике (ЛНР) заявили об уверенном освобождении Артемовска. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Сейчас на окраинах и в самом населенном пункте Артемовск идут активные боевые действия. Наши подразделения слаженными действиями вытесняют противника на северо-запад и западную часть города. Наши силы уверенно идут и освобождают данный населенный пункт», — приводит слова военного ТАСС.
До этого сообщалось, что республиканская разведка зафиксировала прибытие в район Бахмута боевой группы иностранных наемников и украинских неонацистов. Как отметил Марочко, цель участников этой группы — не допустить отступление вооруженных сил Украины (ВСУ) с занятых позиций. К слову, в Народной милиции ЛНР сообщали о дезертирстве боевиков из города.
Ранее 5-tv.ru писал о том, в каких областях Украины объявлена воздушная тревога.
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