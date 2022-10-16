Всех проживающих в доме эвакуировали.

Взрыв бытового газа произошел в двухэтажном жилом доме в поселке Рощино в Ленинградской области. В распоряжении 5-tv.ru оказались фото с места происшествия.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за бойлера. Он находился в квартире на первом этаже. В квартире никто не проживал — хозяин помещения делал там ремонт.

После взрыва на место происшествия были вызваны спасатели. Всех проживающих в доме эвакуировали. После осмотра места ЧП выяснилось, что в результате случившегося деформировалась межквартирная перегородка. Никто из людей не пострадал.

Дальнейшего возгорания не было. Экстренные службы продолжают работу на месте ЧП и выясняют все детали произошедшего.

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