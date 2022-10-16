Взрыв газа раскурочил квартиру под Петербургом — фото с места происшествия

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 32

Опубликованы фото с места взрыва бытового газа в квартире под Петербургом

Взрыв газа раскурочил квартиру под Петербургом — фото с места происшествия

Фото: www.globallookpress.com / Karl F. Schöfmann

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Всех проживающих в доме эвакуировали.

Взрыв бытового газа произошел в двухэтажном жилом доме в поселке Рощино в Ленинградской области. В распоряжении 5-tv.ru оказались фото с места происшествия.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за бойлера. Он находился в квартире на первом этаже. В квартире никто не проживал — хозяин помещения делал там ремонт.

После взрыва на место происшествия были вызваны спасатели. Всех проживающих в доме эвакуировали. После осмотра места ЧП выяснилось, что в результате случившегося деформировалась межквартирная перегородка. Никто из людей не пострадал.

Дальнейшего возгорания не было. Экстренные службы продолжают работу на месте ЧП и выясняют все детали произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что семилетняя девочка устроила пожар в Приднестровье.

Взрыв газа раскурочил квартиру под Петербургом — фото с места происшествия

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