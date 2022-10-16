«Люби меня, люби»: Рудковская трогательно поздравила Баскова с днем рождения

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 199

Яна Рудковская поздравила Николая Баскова с днем рождения признанием в любви

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram* / rudkovskayaofficial

Читайте нас в: Дзен Новости

Накануне «золотой голос России» отметил 46-летие.

В минувшую субботу певец Николай Басков отмечал свой день рождения. Ему исполнилось 46 лет. Артист принимал поздравления от коллег, друзей и поклонников. В стороне не осталась и продюсер Яна Рудковская. В социальной сети она опубликовала праздничный пост.

Рудковская показала небольшое архивное видео с именинником. На нем она и артист танцевали под хит группы «Отпетые мошенники» «Люби меня, люби». Поклонники продюсера присоединились к поздравлению и пожелали певцу процветания и благополучия.

Как именно Басков отметил 46-летие – пока неизвестно. Вполне возможно, что певец мог закатить вечеринку в Москве.

Николай Басков, как и многие его российские коллеги, поддерживает спецоперацию по защите Донбасса. Уже на протяжении восьми лет радует жителей благотворительными концертами. А в сентябре стало известно о том, что Правительство РФ одобрило его инициативу по созданию музыкальной ассоциации для продвижения отечественной культуры. Тогда Басков предложил поддерживать творческое сообщество страны на высшем уровне через организацию, состоящую из известных артистов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, у кого из звезд прогорел бизнес в неудачных проектах.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

 

+9° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
63.06
-0.43 62.47
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 16 октября

Последние новости

15:48
«Об стену Горох»: Барецкий назвал Моисеева отцом и будет судиться с экс-директором артиста
15:24
Брежнева отреклась от родины еще в 2019 году: «Я украинской певицей не была»
15:07
Минобороны: ВС РФ поразили объекты военного управления и энергетики Украины
14:52
Ядерное дежавю: похожи ли украинский и карибский кризисы
14:29
Российские военные в течение суток отбивали попытки прорыва трех батальонов ВСУ
14:10
Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ

Сейчас читают

Ядерное дежавю: похожи ли украинский и карибский кризисы
Финансовый «Лизинг»: почему британский премьер Трасс обречена на неудачу
Кошмал рассказала об отношениях со звездами «Сватов»: «Случается, что ошибаешься»
Гротеск и законность: ведущий Сергей Майоров сменил телевидение на мундир прокурора

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Видео — любовный гороскоп на осень 2022 для всех знаков
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика