«Люби меня, люби»: Рудковская трогательно поздравила Баскова с днем рождения

Накануне «золотой голос России» отметил 46-летие.

В минувшую субботу певец Николай Басков отмечал свой день рождения. Ему исполнилось 46 лет. Артист принимал поздравления от коллег, друзей и поклонников. В стороне не осталась и продюсер Яна Рудковская. В социальной сети она опубликовала праздничный пост.

Рудковская показала небольшое архивное видео с именинником. На нем она и артист танцевали под хит группы «Отпетые мошенники» «Люби меня, люби». Поклонники продюсера присоединились к поздравлению и пожелали певцу процветания и благополучия.

Как именно Басков отметил 46-летие – пока неизвестно. Вполне возможно, что певец мог закатить вечеринку в Москве.

Николай Басков, как и многие его российские коллеги, поддерживает спецоперацию по защите Донбасса. Уже на протяжении восьми лет радует жителей благотворительными концертами. А в сентябре стало известно о том, что Правительство РФ одобрило его инициативу по созданию музыкальной ассоциации для продвижения отечественной культуры. Тогда Басков предложил поддерживать творческое сообщество страны на высшем уровне через организацию, состоящую из известных артистов.

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