Шесть стран ЕС восстановили объем торговли с РФ до уровня зимы

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 730

Похоже, некоторые члены Евросоюза наконец-то начали понимать, что отказ от сотрудничества с Россией невыгоден прежде всего им самим.

Шесть стран ЕС восстановили объем торговли с РФ до уровня зимы

Фото: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

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Шесть стран Евросоюза одновременно восстановили торговлю с Россией как минимум до февральского уровня. Об этом сообщает РИА Новости. Согласно данным, импорт и экспорт до зимних значений нарастили Болгария, Кипр, Люксембург, Словения, Хорватия и Эстония.

Также в 18 государствах ЕС наибольшее снижение поставок пришлось на апрель. В тот же момент Греция, Дания, Ирландия и Швеция зафиксировали минимум в майский период. Сейчас Европа наращивает экспорт в Россию. В июне разрыв по сравнению с февральским периодом максимально сократили Австрия и Греция.

На фоне специальной военной операции на Украине (СВО) недружественные страны Запада и ЕС решили нанести удар по российской экономике при помощи ограничительных мер. Часть зарубежных компаний покинула российский рынок, опасаясь санкций. Кроме того, в Еврокомиссии заявили о планах по отказу от российских энергоносителей на 90% к концу текущего года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какая компания окончательно уходит из России.

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