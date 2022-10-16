Затворница: как живет вдова Галкина

Обстоятельства смерти «Дальнобойщика» до конца не выяснены, официальной причиной была названа внезапная остановка сердца.

О том, как живет вдова артиста Владислава Галкина сообщило издание 7Дней.ru. После смерти супруга артистка Дарья Михайлова подверглась травле. Кроме того, она ушла с работы, перестав преподавать актерское мастерство в Щукинском училище, а с 2017 года полностью пропала с радаров как для поклонников, так и для журналистов.

Сейчас селебрити не дает интервью о Галкине и даже просто не говорит о нем. Также Михайлова не раскрывает подробностей личной жизни. При упоминании массивного серебряного кольца на ее безымянном пальце она бурно отреагировала.

«Я не буду ничего говорить на эту тему!» — приводятся слова Михайловой.

Она была четвертой женой актера. Владислава Галкина не стало в феврале 2010 года. Официальной причиной смерти названа внезапная остановка сердца. Однако приемный отец почившей звезды артист Борис Галкин не верит в эту версию. В 2020 году в одном из интервью он выразил уверенность, что его сын был убит.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как «воскресили» Владислава Галкина.