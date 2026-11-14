На съемках с Янковским охрану приставили не к звездам: подробности

Актриса Олеся Судзиловская: на съемочную площадку привозили украшения с охраной

На съемки сериала «Тяжелый люкс» бренды привозили сумки и украшения с охраной. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала актриса Олеся Судзиловская на премьере ленты.

«Бренды приезжали на площадку со своей личной охраной. Поэтому они (сумки и украшения. — Прим. Ред.) были такими же равнозначными звездами», — сказала Судзиловская, исполнившая роль Валентины в «Тяжелом люксе».

По словам Олеси, некоторые вещи для съемок актеры привозили из дома. Судзиловская также одолжила часть своего гардероба.

«В кадре по отношению актера легко можно понять, чья это вещь», — сказала звезда кино.

Также Судзиловская рассказала, что в «Тяжелом люксе» снялся целый пул звезд: Иван Янковский, Юрий Чурсин, Яна Поплавская, Кристина Бабушкина и другие. По словам артистки, прежде подобного выдающегося состава она не встречала ни в одном фильме.

Премьера сериала «Тяжелый люкс» состоялась 13 ноября. Первый сезон состоит из восьми эпизодов. В центре сюжета Ксения — жена богатого девелопера, существующая в мире дорогих брендов, закрытых клубов и вечной борьбы за статус. Она отчаянно пытается быть «своей» среди рублевских жен, но после трагической случайности оказывается втянута в подпольный рынок элитной «пали».

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