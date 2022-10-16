Любовь не победить: мужчина проник на территорию дома Ким Кардашьян в Калифорнии

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 34

Охрана Ким Кардашьян задержала пытавшегося проникнуть в ее дом Деандре Уильямса

Любовь не победить: мужчина проник на территорию дома Ким Кардашьян в Калифорнии

Фото: www.globallookpress.com / Imagespace

Читайте нас в: Дзен Новости

Это уже третий случай попытки незаконного проникновения на частную территорию.

Задержан злоумышленник, пытавшийся влезть в особняк американской знаменитости Ким Кардашьян. Об этом сообщает издание TMZ. Уточняется, что молодого человека по имени Деандре Уильямс остановили охранники, причем достаточно оперативно. Ему удалось преодолеть внешние стены, но тут сработала система безопасности. Подчеркивается, что это уже третий инцидент, связанный с недвижимостью Кардашьян.

К слову, преступник все же затеял драку с охраной, но прибывшая на место происшествия полиция быстро скрутила дебошира. Он обвиняется в нанесении побоев и в незаконном проникновении на частную территорию. Также известно, что задержанный влюблен в бизнесвумен.

До этого Кардашьян была замужем за американским рэпером Канье Уэстом. После развода музыкант приобрел дом неподалеку, чтобы чаще видеться с детьми.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кому Ким Кардашьян хочет дать работу.

+9° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
63.06
-0.43 62.47
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 16 октября

Последние новости

15:48
«Об стену Горох»: Барецкий назвал Моисеева отцом и будет судиться с экс-директором артиста
15:24
Брежнева отреклась от родины еще в 2019 году: «Я украинской певицей не была»
15:07
Минобороны: ВС РФ поразили объекты военного управления и энергетики Украины
14:52
Ядерное дежавю: похожи ли украинский и карибский кризисы
14:29
Российские военные в течение суток отбивали попытки прорыва трех батальонов ВСУ
14:10
Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ

Сейчас читают

Ядерное дежавю: похожи ли украинский и карибский кризисы
Финансовый «Лизинг»: почему британский премьер Трасс обречена на неудачу
Кошмал рассказала об отношениях со звездами «Сватов»: «Случается, что ошибаешься»
Гротеск и законность: ведущий Сергей Майоров сменил телевидение на мундир прокурора

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Видео — любовный гороскоп на осень 2022 для всех знаков
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика