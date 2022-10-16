Умер один из основателей российского телевидения Олег Попцов

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Лев Пророков
Лев Пророков 199

С 2006 года он занимал должность советника генерального директора ВГТРК Олега Добродеева.

Умер один из основателей российского телевидения Олег Попцов

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Один из основателей российского телевещания Олег Попцов умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщил в воскресенье депутат Госдумы, телеведущий Евгений Попов в своем Telegram-канале.

«Умер Олег Максимович Попцов. Один из родоначальников российского телевидения. Ему было 88 лет. Царствие небесное», — написал он.

Советский и российский журналист, писатель, политический деятель, деятель советского и российского телевидения, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Попцов стоял у истоков российского телевидения. В 1990 году был назначен на пост председателя Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК).

Позже занимал должности генерального директора Издательского дома «Пушкинская площадь», президента — генерального директора ОАО «ТВ Центр».

С 2006 года был советником генерального директора ВГТРК Олега Добродеева.

В числе его наград орден Почета, орден Дружбы народов, премия Союза журналистов России «Золотое перо России».

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти актрисы из фильма «Цыганский барон» Киры Даниловой.

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