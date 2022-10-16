Умерла актриса из фильма «Цыганский барон» Кира Данилова

Не стало актрисы Киры Даниловой, которая запомнилась зрителю по роли Саффи в фильме «Цыганский барон». Печальное известие сообщает «Российская газета». Актрисе было 53 года. От чего она умерла, не уточняется.

Данилова родилась 20 июля 1969 года. Она успела поработать в театре «Остров» и Ленинградском государственном театре имени Ленинского комсомола. Она играла роли в таких картинах, как «Исключение из правил», в сериале по Черкасову «Хмель», в «Королях и волшебниках».

Дата и место прощания будут сообщены позднее.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти звезда сериала «Она написала убийство» Анджелы Лэнсбери.