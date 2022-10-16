Умерла актриса из фильма «Цыганский барон» Кира Данилова
Советской и российской актрисе театра и кино было 53 года. От чего она умерла, пока неизвестно.
Фото: Кадр из к/ф "Цыганский барон", реж. Виктор Окунцов, 1988г.
Не стало актрисы Киры Даниловой, которая запомнилась зрителю по роли Саффи в фильме «Цыганский барон». Печальное известие сообщает «Российская газета». Актрисе было 53 года. От чего она умерла, не уточняется.
Данилова родилась 20 июля 1969 года. Она успела поработать в театре «Остров» и Ленинградском государственном театре имени Ленинского комсомола. Она играла роли в таких картинах, как «Исключение из правил», в сериале по Черкасову «Хмель», в «Королях и волшебниках».
Дата и место прощания будут сообщены позднее.
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