Умерла актриса из фильма «Цыганский барон» Кира Данилова

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 076

Советской и российской актрисе театра и кино было 53 года. От чего она умерла, пока неизвестно.

Умерла актриса из фильма «Цыганский барон» Кира Данилова

Фото: Кадр из к/ф "Цыганский барон", реж. Виктор Окунцов, 1988г.

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Не стало актрисы Киры Даниловой, которая запомнилась зрителю по роли Саффи в фильме «Цыганский барон». Печальное известие сообщает «Российская газета». Актрисе было 53 года. От чего она умерла, не уточняется.

Данилова родилась 20 июля 1969 года. Она успела поработать в театре «Остров» и Ленинградском государственном театре имени Ленинского комсомола. Она играла роли в таких картинах, как «Исключение из правил», в сериале по Черкасову «Хмель», в «Королях и волшебниках».

Дата и место прощания будут сообщены позднее.

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