«Смотрите за животными!»: Федункив сорвалась на поклонников из-за поздравления Баскова

Звезда телешоу Comedy Woman за словом в карман не полезла и ответила фанатам в духе сериала «Реальные пацаны».

Певец Николай Басков отметил свой 46-й день рождения и продолжает принимать поздравления от коллег по цеху. Артистка Марина Федункив оставила в адрес «золотого голоса России» теплые пожелания и короткое видео из личного архива, которое она опубликовала в социальной сети.

Фанатам не понравились кадры разгульного совместного отдыха звезд. Такое поведение в непростое для страны время они расценили как «пир во время чумы», пока «мальчишки на фронте за вас бьются» и засыпали личный блог Федункив гневными комментариями.

Актрису это, видимо, не смутило. Она прямо указала злопыхателям, куда идти и что делать.

«Шмары! Смотрите за животными рядом! Хотя бы доброе что-то сделайте в жизни, как Коля мой», — заявила преданная подруга «натурального блондина» российской эстрады.

По мнению артистки, неприлично выражаться ее заставляет не только жизнь, а подобное «непонимание» со стороны поклонников.

Ранее 5-tv.ru писал, что Марина Федункив заговорила о перспективе эмиграции из России.



* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.