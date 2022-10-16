«Пишут с ошибками»: Меньшова высмеяла Смольянинова за слова о «глубинном народе»

Знаменитость заявила, что в актерской профессии более востребованы талант и «умение влезать в чужую шкуру», чем уровень образованности.

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова не удержалась от комментариев после нашумевшего интервью ее коллеги Артура Смольянинова, в котором тот с чувством превосходства рассуждает о «глубинном народе» России, с которым у него якобы нет ничего общего.

Дочь оскароносного режиссера Владимира Меньшова отметила, что низкий уровень образованности и малограмотность — обычное явление в российской актерской среде, и этим объясняются нелепые и откровенно глупые высказывания даже самых известных и уважаемых ее представителей.

«Несмотря на статус высшего учебного заведения, в театральных институтах на актерском и режиссерском факультетах ведущими всегда являлись творческие дисциплины. Если человек одарен, его никогда не отчислят, даже если он откровенно заваливает другие предметы. Более того, на актерский факультет до сих пор часто изначально попадают люди, у которых нет шансов поступить куда-либо еще по результатам ЕГЭ», — написала Меньшова в своем Telegram-канале.

Знаменитость пояснила, что в актерской профессии более востребованы талант и «умение влезать в чужую шкуру», чем уровень образованности. По словам Меньшовой, она лично знает немало артистов, которые не читают ничего, кроме текстов собственных ролей, пишут с чудовищными ошибками и обладают «нулевыми способностями к анализу и критическому мышлению».

«При этом у большинства актеров подвижная психика. Огромный запас разных эмоций: от гигантского сочувствия до праведного гнева. И столь же немалый запас тщеславия и амбициозности. В общем, идеальный набор качеств, позволяющий „на серьезных щах“ отчаянно смело рассуждать на любую тему», — иронично подытожила актриса.

Интервью Смольянинова Меньшова в том же насмешливом тоне назвала «глубокомысленными размышлениями вчерашнего пацана из не очень благополучной семьи, а ныне „работника умственно-культурного труда“».

Звезда «9 роты» на днях дал скандальное интервью, в котором назвал простых россиян «обманутыми, одурманенными морально и физически» людьми, которых ему жаль.

«Я понял, что я, городской житель и работник умственно-культурного труда, с этим народом глубинным практически не пересекаюсь, мы не знаем друг друга. Мы друг с другом по большому счету незнакомы», — заявил Смольянинов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Юлия Меньшова перестала общаться с некогда близкими людьми из-за разного отношения к спецоперации на Украине.