Вынесла мозг и ушла: стилист Александр Рогов рассказал про капризы Дапкунайте

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 5 670

Александра Рогова поразило поведение Дапкунайте на съемочной площадке

Вынесла мозг и ушла: стилист Александр Рогов рассказал про капризы Дапкунайте

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Актриса сделала провокационное заявление чтобы проверить команду.

Стилист Александр Рогов — большое имя в мире моды. Он сотрудничает с глянцевыми журналами и одевает звезд мировой величины. Ни для кого не секрет, что звезды бывают капризными, но больше всего Рогову запомнилась выходка Ингеборги Дапкунайте.

Стилист рассказал в одном из интервью, что еще до начала работы с Дапкунайте он предвидел возможные сложности. Рогов с первого взгляда понял, что она — особа весьма капризная. После начала работы с актрисой он в этом убедился полностью.

«Мы запустили процесс. Она всем вынесла мозг. Сказала: „Это плохо, я так не оденусь. Косметика у визажиста не такая, мне нужна гипоаллергенная. Неправильно стоит свет“. И ушла», — поделился Рогов.

Дапкунайте высказала свое недовольство и ушла. Однако она пообещала в скором времени вернуться. По словам Рогова, в момент отсутствия актрисы он обратился к коллегам и попросил их быть очень аккуратными.

«Просто, пожалуйста, все молчим. Делаем, что скажет, потому что на личности она не переходила», — предупредил стилист команду.

Когда Дапкунайте вернулась, все были шокированы. Оказалось, что она решила устроить проверку коллективу. После своей выходки она была готова исполнять любые требования.

«Вы прошли проверочку. Что надо делать? На полу валяться? На лестницу лезть? Я полезу!» — иронично возгласила она.

Александр Рогов отметил, что с именитыми звездами работать, на самом деле, комфортнее всего. Они согласны на любые условия и выполняют все указания. Сложности скорее возникают со звездами восходящими.

«Чем меньше звезда или это какая-то сбитая летчица, там это будет труднее: „Это я не ношу, это я не надену, это будет не красиво“. Ты потом, как уж на сковородке, должен вертеться», — объяснил модный эксперт.

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