«Махина, глыба и мудрая»: певица Варвара скорбит об отъезде Пугачевой из России

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 466

Певица Варвара призналась, что ждет возвращения Пугачевой в Россию

«Махина, глыба и мудрая»: певица Варвара скорбит об отъезде Пугачевой из России

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Исполнительница благодарна опальной артистке за профессиональные наставления.

Певица Варвара (Алена Сусова) надеется, что покинувшая Россию со скандалом Алла Пугачева «сделает правильный выбор» и все-таки вернется на родину.

«Все, кого я знаю, 90% точно — поклонники Аллы Пугачевой. Все ждут, когда она приедет. Я вообще не понимаю, что произошло. <…> Алла Борисовна — махина, глыба. Она очень мудрая, думаю, она вскоре сделает правильный выбор», — цитирует Варвару «МК».

По словам певицы, она хорошо знакома с Пугачевой и благодарна ей за профессиональное наставление и совет «быть собой».

«В свое время пела ее песню в Юрмале „И понапрасну не надо“ („Любовь одна виновата“ — прим. ред.). Ей очень понравилось мое исполнение. Она мне тогда говорила: „Никогда не перевоплощайся ни в кого. Будь собой“», — поделилась Варвара.

Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным* и детьми Лизой и Гарри покинула Россию в феврале этого года. Галкин в соцсетях открыто выступал против России и оскорблял ее жителей, поддерживающих спецоперацию на Украине.

К сентябрю Пугачева вернулась в Москву с детьми, а ее мужа к тому времени Минюст РФ внес в список иностранных агентов. Певица попросила признать и ее иноагентом вслед за Галкиным, после чего снова покинула страну, обосновавшись в Израиле.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что режиссер Егор Кончаловский пошутил, комментируя второй отъезд Пугачевой из России.

* — признан физлицом-иноагентом в РФ.

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