В Белом доме рассказали, каким будет ответ на применение Россией ядерного оружия

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 383

Советник президента США Салливан сообщил, каким будет ответ на применение РФ ядерного оружия

В Белом доме рассказали, каким будет ответ на применение Россией ядерного оружия

Фото: www.globallookpress.com / Uwe Kazmaier

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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан никак не унимается и использует ядерную риторику.

Если Россия применит ядерное оружие на Украине, США незамедлительно ответят на удар, вне зависимости от его масштаба. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN.

«Применение ядерного оружия на поле боя на Украине — это применение ядерного оружия на поле боя на Украине, мы не собираемся делать градации», — сказал Салливан.

Он добавил, что сейчас США совместно с союзниками по НАТО и другими странами, такими как Китай и Индия, активно работают над тем, чтобы послать России некий четкий и убедительный сигнал. Основной посыл: применять ядерное оружие на территории Украины не стоит.

Таким образом Джейк Салливан продолжает муссировать в публичном пространстве ядерную риторику, в которой Кремль категорически отказался принимать участие. До этого советник угрожал «решительным ответом» на возможный ядерный удар России.

К слову, еще недавно заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что Россия никому не угрожает применением ядерного оружия. Вместе с тем в Белом доме говорили, что не видят признаков того, что РФ готовится использовать ядерное оружие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем президент США Джо Байден схож с Адольфом Гитлером.

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