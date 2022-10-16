В Белом доме рассказали, каким будет ответ на применение Россией ядерного оружия

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан никак не унимается и использует ядерную риторику.

Если Россия применит ядерное оружие на Украине, США незамедлительно ответят на удар, вне зависимости от его масштаба. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN.

«Применение ядерного оружия на поле боя на Украине — это применение ядерного оружия на поле боя на Украине, мы не собираемся делать градации», — сказал Салливан.

Он добавил, что сейчас США совместно с союзниками по НАТО и другими странами, такими как Китай и Индия, активно работают над тем, чтобы послать России некий четкий и убедительный сигнал. Основной посыл: применять ядерное оружие на территории Украины не стоит.

Таким образом Джейк Салливан продолжает муссировать в публичном пространстве ядерную риторику, в которой Кремль категорически отказался принимать участие. До этого советник угрожал «решительным ответом» на возможный ядерный удар России.

К слову, еще недавно заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что Россия никому не угрожает применением ядерного оружия. Вместе с тем в Белом доме говорили, что не видят признаков того, что РФ готовится использовать ядерное оружие.

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