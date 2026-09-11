Путин: ввод европейских войск на Украину будет означать объявление войны России
Европа подталкивает свои страны к войне с Россией.
Фото: www.globallookpress.com/Michal Fludra
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Ввод европейских войск на Украину будет означать объявление войны России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Запад пытался дожать Россию сначала с помощью террористов на Кавказе, сейчас — с помощью неонацистского режима на Украине», — сказал он.
Путин также отметил, что сейчас Европа подталкивает свои страны к войне с Россией. При этом у РФ нет никаких оснований для этого конфликта.
«Все было решено по итогам Второй мировой войны», — добавил Владимир Путин.
По словам главы государства, население ЕС осознает, что их руководители подталкивают страны к конфликту с Россией. Этим, считает Путин, объясняются и результаты «АдГ» на выборах в Германии.
При этом Путин отказался комментировать победу партии "Альтернатива для Германии" на выборах в ФРГ, так как это событие внутриполитического характера. Он в целом пояснил, что роисходящее сейчас в Европе - результат системных ошибок западных глобалистов в политике, сфере безопасности и экономике.
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