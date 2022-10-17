«Игра окончена»: в партии тори публично призвали Лиз Трасс покинуть пост премьера

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 797

Криспин Блант из британских тори призвал Лиз Трасс покинуть пост премьер-министра

«Игра окончена»: в партии тори публично призвали Лиз Трасс покинуть пост премьера

Фото: www.globallookpress.com / Martyn Wheatley/Parsons Media

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Сменившая Бориса Джонсона в начале сентября политик уже успела настроить против себя большую часть правительства.

Парламентарий от Консервативной партии Великобритании Криспин Блант публично призвал Лиз Трасс незамедлительно покинуть пост премьер-министра. Он стал первым из тори, кто выступил с таким заявлением, сообщает Channel 4.

«Я думаю, игра окончена», — ответил Блант на вопрос журналиста о том, удастся ли Трасс остаться в кресле премьер-министра.

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Кроме того, руководство партией, по его мнению, стоит передать сразу нескольким людям. Речь идет об экс-главе британского Минфина Риши Сунаке, лидере палаты общин Пенни Мордонте и министре финансов Джереми Ханте.

Предложение Бланта поддержали парламентарии Эндрю Бриджен и Джейми Уоллис. Как сообщила газета Telegraph, Бриджен заявил, что страна, народ и партия достойны лучшего. Уоллис написал Трасс письмо, в котором призвал ее уйти в отставку, поскольку она больше не пользуется доверием граждан Великобритании.

Причиной разговоров об отставке является недовольство политикой Трасс. Так, в первые дни работы на новой должности она уволила некоторых британских министров, которые не согласились с ее взглядами. Сначала «под раздачу» попал постоянный секретарь казначейства Том Шолар. Дальше — советник по нацбезопасности Стивен Лавгроув. На днях лишился работы и соратник Квази Квартенг, занимавший пост министра финансов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на предложение «избавиться» от Лиз Трасс.

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