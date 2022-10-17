Начало недели на улыбке и энергии. Китайский совет дня на понедельник, 17 октября

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 17 октября?

В понедельник захочется поработать. Дела будут спориться, люди помогать, настроение – отличное. Ну или, по крайней мере, не самое ужасное из всех возможных. Стоит использовать позитивный энергетический расклад дня и сделать много всего полезного.

Совет дня: обязательно начните в понедельник что-нибудь новое. Новая работа, новый учебный курс, да даже новая прическа могут стать для вас проводником в захватывающее дух будущее.

Предостережение дня: не устраивайте в понедельник свадьбу и переезд. И то, и другое может оказаться слишком непредсказуемым.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на следующую неделю.