Начало недели на улыбке и энергии. Китайский совет дня на понедельник, 17 октября

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 306

Сегодня вам захочется поработать, ведь дела будут спориться.

Начало недели на улыбке и энергии. Китайский совет дня на понедельник, 17 октября

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 17 октября?

В понедельник захочется поработать. Дела будут спориться, люди помогать, настроение – отличное. Ну или, по крайней мере, не самое ужасное из всех возможных. Стоит использовать позитивный энергетический расклад дня и сделать много всего полезного.

Совет дня: обязательно начните в понедельник что-нибудь новое. Новая работа, новый учебный курс, да даже новая прическа могут стать для вас проводником в захватывающее дух будущее. 

Предостережение дня: не устраивайте в понедельник свадьбу и переезд. И то, и другое может оказаться слишком непредсказуемым.   

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на следующую неделю.

+4° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
63.06
-0.43 62.47
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака

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