Начало недели на улыбке и энергии. Китайский совет дня на понедельник, 17 октября
Сегодня вам захочется поработать, ведь дела будут спориться.
Фото: 5-tv.ru
5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 17 октября?
В понедельник захочется поработать. Дела будут спориться, люди помогать, настроение – отличное. Ну или, по крайней мере, не самое ужасное из всех возможных. Стоит использовать позитивный энергетический расклад дня и сделать много всего полезного.
Совет дня: обязательно начните в понедельник что-нибудь новое. Новая работа, новый учебный курс, да даже новая прическа могут стать для вас проводником в захватывающее дух будущее.
Предостережение дня: не устраивайте в понедельник свадьбу и переезд. И то, и другое может оказаться слишком непредсказуемым.
Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на следующую неделю.
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