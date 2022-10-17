Падение и взрыв метеорита сняли на камеру жители Томской области

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До земли долетели лишь осколки космического объекта.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya PravdaArcheoPix via www.imago-images.d; 5-tv.ru

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Жители Томской области рассказали о падении метеорита. Редкие кадры удалось снять одному из очевидцев.

По его словам, после яркой вспышки в небе произошел взрыв. Вероятнее всего, космический объект взорвался до того, как упал на землю. До нее долетели лишь его обломки.

По словам специалистов, это первое столь серьезное событие со времен падения челябинского метеорита в феврале 2013 года.

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