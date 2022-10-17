Кличко подтвердил информацию о мощных взрывах в центре Киева

|
Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева Срочная новость 33 690

В столице Украины объявлена воздушная тревога.

Кличко подтвердил информацию о мощных взрывах в центре Киева

Фото: www.globallookpress.com / Aleksandr Gusev

Читайте нас в: Дзен Новости

Мощные взрывы прогремели в центре столицы Украины. После одного из них начался сильный пожар. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он отметил, что они звучат без остановки. Сейчас в городе объявлена воздушная тревога.

Известно, что взрывы произошли в районе одного из железнодорожных вокзалов. Приостановлено ли движение поездов — пока неизвестно. 

Вооруженные силы РФ начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины с 10 октября. Тогда взрывы прогремели в Киеве и других городах. Некоторые населенные пункты были обесточены и остались без водоснабжения.

В тот же день президент РФ Владимир Путин сказал во время заседания Совбеза, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. Среди прочего речь шла о происшествии на Крымском мосту. Российский лидер подчеркнул, что эти действия Киева ставят его в один ряд с «одиозными» террористическими группировками.

Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса 24 февраля. О ее старте объявил Владимир Путин. Он подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Киев отверг попытки дипломатического урегулирования конфликта, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

+4° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
63.06
-0.43 62.47
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:35
Сочная правда: что важно знать о соках перед тем, как выпить
11:29
«330 метров, три этажа»: сколько юморист Попов заплатил за элитный таунхаус
11:22
Семья Джорджа Флойда подаст в суд на Канье Уэста
11:16
Шокировала: Вайкуле впервые появилась на сцене после слухов о рецидиве рака
11:09
Разворованная при киевском режиме усадьба Попова в Запорожской области разрушается
10:54
Названа вероятная причина взрыва бойлера в доме в Ленобласти

Сейчас читают

Опубликовано видео последствий мощных взрывов в центре Киева
Кличко подтвердил информацию о мощных взрывах в центре Киева
Алексей Панин пожаловался на бедную жизнь в Испании: «Езжу на самокате»
Гротеск и законность: ведущий Сергей Майоров сменил телевидение на мундир прокурора

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Видео — любовный гороскоп на осень 2022 для всех знаков
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика