Сила Ванги и амулеты: Филипп Киркоров признался в паранормальных способностях

Филипп Киркоров признался, что верит в мистику. Да и в его семье есть уникальный дар, полученный от Ванги. Какими способностями обладает звезда, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Филипп Киркоров рассказал об амулетах, которые помогают ему чувствовать себя увереннее. Также певец и его отец, Бедрос Киркоров, обладают паранормальными способностями, которые достались им еще от известной провидицы Ванги. Правда ли, что певец сам составил нумерологические карты для своих детей и почему поп-король боится заглядывать в свое будущее, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Филипп Киркоров всегда выходит в свет при параде. Эффектные наряды звезда все время дополняет стильными аксессуарами. Но недавно артист признался, что многие украшения из его коллекции обладают особой силой.

«Сейчас вот у меня <…> этот амулет, такой странный, да. С пауком. Что-то меня потянуло на живность», — поделился Киркоров.

Певец нашел объяснение своей внезапной любви к паукообразным в их мистическом значении. Он любит надевать украшения с их изображением, чтобы защитить себя от негатива.

«Паук — это знак тьмы, а я — солнце. Поэтому, чтобы пауков было меньше, всех этих тварей было меньше, я их отображаю от себя, <…> и они остаются только в виде безделушек», — рассказал певец.

Киркоров не раз говорил, что обожает все необычное и мистическое. Однако к современным магам и чародеям относится со скепсисом. Поп-король считает, что вокруг слишком много шарлатанов. Единственным человеком, кому он верил, была легендарная Ванга.

«Для меня <…> главный человек — это Ванга, болгарская прорицательница, ясновидящая, слепая Ванга. Она предсказала очень много в моей жизни, она предсказала жизнь всей планеты», — поделился эмоциями от знакомства с ясновидящей Киркоров.

В свое время, отец Филиппа, Бедрос, близко дружил с провидицей. И, по словам артиста, тоже приобрел некоторые способности.

«Вот он лечит, например. У него от рук исходит тепло, он может подержать там на голове, у вас пройдет голова сразу», — рассказал Филипп.

По словам коллег, придавать мистическую силу Киркоровым может мощная энергия, которая исходит от них.

«Ну, я думаю, что в их семье течет очень сильная кровь, темпераментная, и все возможно», — рассказал певец Максим Завидия.

Дар отца частично передался и сыну. Лечить людей Филипп пока не умеет, но зато у него прекрасно развита интуиция.

«В основном, я четко предсказываю пол ребенка и, например, пальцами, чувствительностью пальцев я могу определить цвет: красный или черный», — рассказал артист.

Другие знаменитости с любопытством относятся к дару поп-короля.

«Я бы очень хотела, чтобы мне Филипп предсказал дочь, если бы мне сказали: "У тебя точно четвертый ребенок родится женского пола“, я бы, наверное, не задумывалась, а вот пошла к мужу делать четвертого», — рассказала блогер Мария Погребняк.

Некоторые коллеги артиста признаются, что слова звезды действительно становятся пророческими. Они уверены, что у поп-короля много скрытых мистических способностей.

«Однажды Филипп Киркоров предсказал мне победу на „Фабрике звезд“, и она действительно случилась. <…> Я уверен, что у него много разных талантов и предсказание — это лишь маленькая часть», — отметил певец Дмитрий Колдун.

Киркоров рассказал о страшной трагедии, случившейся в его семье

Киркоров давно увлекается нумерологией. И когда родились его дети, сразу же сам составил для них натальные карты.

«Если вы знаете свое точное время до минуты, когда вы родились, я могу прямо вот четко рассказать вашу жизнь. Но надо знать четко минуты. До минут! Я знаю точное время рождения Мартина, точное рождение Аллы-Виктории, у меня полная картина их (жизни. — Прим. ред.)», — признался певец.

При этом, певец говорит, что свое будущее знать не хочет. Предпочитает думать о настоящем и наслаждаться каждым прожитым днем.

«Я знаю там пару людей, которые могут мне сказать дату моей смерти точно, но я не хочу знать! Зачем я буду жить с этим ощущением? А если она скажет там через год?! Представляете я год буду жить в каком состоянии?» — признался Филипп.

Киркоров верит в судьбу. И считает, что она к нему благосклонна. К своим 55-ти годам Филипп добился всего, о чем когда-то мечтал. Он собирает лучшие концертные площадки страны. А все песни моментально становятся хитами. Артист рассказал, что в творческом плане реализовался полностью. Единственное, что до сих не осуществил, — дуэты со своими любимыми певицами.

«Это пока невозможно. Это Шер и Селин Дион», — рассказал певец.

Но Филипп надеется, что когда-нибудь его желание сбудется. И он все-таки выйдет на одну сцену со знаменитыми коллегами.

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