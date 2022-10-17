Семья Джорджа Флойда подаст в суд на Канье Уэста

Джордж Флойд умер 25 мая 2020 года в результате задержания полицейскими.

Семья Джорджа Флойда планирует подать в суд на рэпера Канье Уэста после того, как тот заявил, что мужчина умер из-за передозировки фентанила, а не погиб в результате жестокости полиции. Об этом на своей странице в Twitter рассказал активист за гражданские права и адвокат Ли Меррит.

«Хотя никто не может опорочить мертвых, семья Джорджа Флойда рассматривает иск за клевету Канье о его смерти», — написал он.

Адвокат добавил, что утверждение музыканта о смерти Флойда «от фенатила, а не от жестокости, подрывает борьбу семьи» погибшего.

Ранее Канье Уэст прокомментировал документальный фильм Кэндис Оуэнс «Величайшая ложь, когда-либо проданная: Джордж Флойд и подъем BLM». По его словам, мужчина умер из-за фентанила. Он призвал посмотреть на колено полицейского, которого якобы не было на шее погибшего.

Джордж Флойд был арестован по обвинению в передаче поддельной купюры в 20 долларов в продуктовом магазине в районе Пайдерхорн Парк в Миннеаполисе. Он умер после того, как полицейский Дерек Шовин прижал колено к шее мужчины и держал его таким образом в течение почти восьми минут во время ареста. Еще до фиксации коленом Флойд повторял: «Я не могу дышать».

Как ранее писал 5-tv.ru, Канье Уэст в Twitter опубликовал фото шляпы с цифрами 2024. Подписчики посчитали это намеком на участие в следующей президентской кампании.