В Петербурге сняли с должности главу мобилизационного управления
Начальника мобилизационного управления Петербурга Шевченко освободили от должности
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
О кадровых перестановках сообщили в пресс-службе правительства города.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов снял с должности начальника мобилизационного управления администрации города Виктора Шевченко. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
Новым главой управления назначен Владимир Буянов, ранее занимавший пост первого заместителя начальника управления. Причины освобождения от должности Шевченко не уточняются.
В начале октября губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил об отстранении от занимаемой должности местного военного комиссара Юрия Лайко. Причины увольнения глава региона не назвал, однако напомнил, как в крае мобилизовали отца-одиночку, который воспитывает дочь-инвалида. История получила резонанс, а мужчину вернули домой.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о «достаточной бестолковщине» при частичной мобилизации в России. Он поручил губернаторам лично контролировать ход частичной мобилизации и подчеркнул, что все всплывшие недочеты буду учтены при дальнейшем строительстве вооруженных сил и в вопросах, связанных с повышением обороноспособности страны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минфин РФ предложил ввести дополнительные льготы для мобилизованных, в частности, отсрочку по уплате налогов.
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