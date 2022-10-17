Минфин РФ предложил ввести новые льготы для мобилизованных

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Рассчитано это в том числе и на предпринимателей, даже на те организации, где попавший под мобилизацию — одновременно и руководитель, и единственный сотрудник.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Минфин РФ предложил дополнительные льготы для мобилизованных. Одной из мер поддержки может стать отсрочка по уплате налогов, за исключением НДФЛ и еще нескольких.

Рассчитано это в том числе и на предпринимателей, даже на те организации, где попавший под мобилизацию — одновременно и руководитель, и единственный сотрудник.

Еще в министерстве предложили отложить проверки бизнеса тех, кто ушел защищать Донбасс, а также дать им отсрочку по подаче деклараций и бухгалтерской отчетности.

Напомню, уже действуют кредитные льготы для военнослужащих, а в Трудовой кодекс внесли поправки, которые сохраняют за мобилизованными на время службы их рабочие места и оклад.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о вероятности призыва женщин в рамках частичной мобилизации.

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