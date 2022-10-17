Психолог опровергла все известные способы спасения в падающем лифте

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 459

Специалист Костюк считает, что минимизировать травмы в падающем лифте можно, если лечь на пол

Психолог опровергла все известные способы спасения в падающем лифте

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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По словам специалиста, некоторые методы могут только усугубить травмы.

Наверняка каждый задумывался о том, как можно спастись, если лифт начнет падать. Что делать, если вы находитесь внутри летящего вниз лифта, рассказала психолог, специалист по действиям в чрезвычайных ситуациях Елена Костюк.

Некоторые считают, что нужно прыгнуть вверх за долю секунды до удара. По словам специалиста, сделать это практически невозможно. В беседе с Газетой.ру она рассказала, что в этом случае человек может удариться головой о потолок и усугубить травмы.

Также она опровергла еще одну известную рекомендацию: стоять с согнутыми коленями, чтобы смягчить удар. По словам специалиста, эффективность этого метода непонятна. Кроме того, человек в таком случае, вероятно, будет более подвержен риску травм на низких скоростях.

Также существует мнение, что лучше всего лечь на спину на пол и закрыть лицо и голову руками, чтобы снизить силу столкновения. Однако, по мнению Костюх, это тоже, скорее всего, не поможет.

Она отметила, что когда тело лежит ровно на полу, мягкие ткани ощущают на себе полное воздействие от удара. Внезапная остановка на скорости 80 километров в час может привести к ужасным травмам. Тем не менее Костюк отметила, что лежать на спине — наилучший способ выжить.

Как ранее писал 5-tv.ru, физиогномист Елена Мифф рассказала, по каким признакам можно вычислить опасного преступника.

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