На коне и с саблей в руках: Сябитова объяснила, почему бизнесвумен избегают брака

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Анна Свотина
Анна Свотина 494

Роза Сябитова объяснила нежелание успешных женщин вступать в брак

На коне и с саблей в руках: Сябитова объяснила, почему бизнесвумен избегают брака

Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина

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Сильные и успешные женщины — жесткие прагматики. Они часто берут на себя роль мужчины, а избранник вынужден сидеть дома.

Телеведущая Роза Сябитова рассказывает, что ее буквально донимают вопросами о браке. Свою точку зрения главная сваха страны, которая так ловко устраивает свадьбы россиян и до сих пор сама остается незамужней, объяснила подписчикам в своем Telegram-канале.

На вопрос: «Почему успешные женщины либо не замужем, либо несчастны в браке?» звезда ответила, опираясь на рациональную точку зрения.

«Такие женщины обладают, как правило, мужским характером, жесткие прагматики, способные устоять на ногах при любых ударах судьбы. Это качество женщины не является приоритетным для успешного мужчины, который ищет себе жену. Зачем нужна та, которая привыкла на коне, с саблей в руках впереди войска скакать?» — удивляется она.

Сябитова считает, что устоявшийся в обществе стереотип, что женщина обязательно должна побывать замужем, не победить. Женщины, которые оберегают свою независимость, ощущают постоянное психологическое давление на себя со стороны.

Ранее 5-tv.ru писал, что 60-летняя Роза Сябитова оценила прелести своего возраста.

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