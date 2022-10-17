«Мы пили коньяк»: муж Катиной рассказал о начале отношений

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 84

Муж Лены Катиной рассказал о знакомстве с певицей

«Мы пили коньяк»: муж Катиной рассказал о начале отношений

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Супруги вскоре купили дом рядом с местом знакомства.

Стали известны подробности личной жизни Лены Катиной. Ее новоиспеченный муж, миллионер Дмитрий Спиридонов в эфире одного из федеральных каналов рассказал, с чего началась их история любви. По словам Спиридонова, все произошло на даче друзей.

«Мы пили коньяк. Потом пошли гулять», — сообщил он в интервью.

Спиридонов также рассказал, что после они решили купить дом недалеко от места знакомства. По словам самой Катиной, им приглянулся дом, который хозяева долго отказывались продавать. Но в конечном итоге пара смогла приобрести его.

«Мы долго уговаривали хозяев продать нам именно тот дом, который нам понравился, они уступили», — поделилась Катина.

Дом семейная пара приобрела в Московской области на Новой Риге. Пока Спиридонов и Катина не живут там на постоянной основе, но заглядывают туда, как на дачу. Площадь дома составляет 580 квадратных метров.

Дмитрий Спиридонов несколько лет назад узнал, что у него есть злокачественное образование в области щитовидной железы. Весной у него случился рецидив рака. Спиридонов открыто признавался, что Катина стала смыслом его жизни, опорой и поддержкой в борьбе с заболеванием.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лена Катина не заключала брачный договор с Дмитрием Спиридоновым. Мужчина уверен, что до дележки имущества не дойдет.

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