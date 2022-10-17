«Мы пили коньяк»: муж Катиной рассказал о начале отношений
Муж Лены Катиной рассказал о знакомстве с певицей
Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев
Супруги вскоре купили дом рядом с местом знакомства.
Стали известны подробности личной жизни Лены Катиной. Ее новоиспеченный муж, миллионер Дмитрий Спиридонов в эфире одного из федеральных каналов рассказал, с чего началась их история любви. По словам Спиридонова, все произошло на даче друзей.
«Мы пили коньяк. Потом пошли гулять», — сообщил он в интервью.
Спиридонов также рассказал, что после они решили купить дом недалеко от места знакомства. По словам самой Катиной, им приглянулся дом, который хозяева долго отказывались продавать. Но в конечном итоге пара смогла приобрести его.
«Мы долго уговаривали хозяев продать нам именно тот дом, который нам понравился, они уступили», — поделилась Катина.
Дом семейная пара приобрела в Московской области на Новой Риге. Пока Спиридонов и Катина не живут там на постоянной основе, но заглядывают туда, как на дачу. Площадь дома составляет 580 квадратных метров.
Дмитрий Спиридонов несколько лет назад узнал, что у него есть злокачественное образование в области щитовидной железы. Весной у него случился рецидив рака. Спиридонов открыто признавался, что Катина стала смыслом его жизни, опорой и поддержкой в борьбе с заболеванием.
Ранее 5-tv.ru писал, что Лена Катина не заключала брачный договор с Дмитрием Спиридоновым. Мужчина уверен, что до дележки имущества не дойдет.
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