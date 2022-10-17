Венгрия отказалась готовить бойцов ВСУ на своей территории

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Власти Венгрии продолжают настаивать на отказе от поставок оружия Украине и выступают за скорейшее начало мирных переговоров.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Walter Bibikow; 5-tv.ru

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Будапешт отказался от участия в миссии Евросоюза по подготовке бойцов ВСУ. О принятом решении сообщил глава республиканского МИД Петер Сийярто.

По его словам, Венгрия оказалась единственной из стран ЕС, не поддержавшей инициативу. Миссия предусматривает размещение украинских вооруженных сил в спецлагерях на территории государств, которые входят в Содружество.

Также Сийярто заявил о том, что власти Венгрии продолжают настаивать на отказе от поставок оружия Украине и выступают за скорейшее начало мирных переговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал о сотнях погибших в ходе неудачных попыток наступления ВСУ.

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