Ольга Кабо хочет получить от экс-супруга половину совместно нажитого имущества

Заслуженная артистка РФ два года назад развелась с мужем-бизнесменом, но продолжает выяснять с ним отношения.

Ольга Кабо подала в Хамовнический суд Москвы иск с требованием взыскать 50% совместно нажитого имущества с ее экс-супруга Николая Разгуляева. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе суда.

Согласно иску, в 2020 году актриса развелась с бизнесменом, а в 2017 году его признали банкротом. Решением о разводе установлено, что совместно нажитое имущество подлежит реализации в рамках дела о банкротстве.

В суде сообщили, что единственным кредитором в рамках дела о банкротстве является некий А. Л. Рапопорт. Именно он получил имущество, которое являлось общей собственностью супругов.

Таким образом, Кабо не получила никакой компенсации за реализацию совместной собственности и сейчас требует половину стоимости общего имущества. О какой сумме идет речь, не уточняется.

Кабо и Разгуляев официально развелись два года назад, однако фактически не жили вместе с 2016 года. По словам бизнесмена, они не хотели привлекать внимание общественности. Супругов привел в ужас развод народного артиста СССР Армена Джигарханяна и пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской, которые жили по соседству и были их частыми гостями. Пара боялась, что и вокруг их разрыва поднимется такой же информационный шум.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Кабо отсудила у экс-супруга Николая Разгуляева «копеечные» алименты на их десятилетнего сына Виктора.