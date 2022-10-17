Очевидец рассказал о первых мгновениях после крушения Су-34 в Ейске

|
Лев Пророков
Лев Пророков Эксклюзив 1 499

Очевидец крушения Су-34 в Ейске рассказал, что самолет летел очень низко еще до столкновения с жилым домом

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

По его словам, самолет изначально летел очень низко, что его удивило, после чего произошло крушение.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске в Краснодарском крае. По данным Минобороны РФ, это произошло из-за возгорания одного из двигателей.

5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры, на которых очевидец событий Александр Дмитрук рассказывает о произошедшем. По его словам, самолет изначально летел очень низко, что его удивило, после чего произошло крушение.

По словам Дмитрука, дом, на который упал самолет, находится по адресу улица Коммунистическая, 22.

Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры с места крушения Су-34 в Ейске.

+8° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.76
-1.30 60.56
-1.91
Самые хитрые и подлые знаки Зодиака: кто из них готов «идти по головам»

Последние новости

0:58
Здоровая старость: какие привычки помогут стать долгожителем
0:45
Бузова рассказала о своем новом ухажере: «Хочу вот этой глупости вновь, суеты»
0:23
Трагедия на взлете: хроника крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
0:12
Звезда «Дома-2» Ефременкова обрадовалась двухчасовому сну детей: «У нас рекорд»
23:58
Режим ЧС ввели на месте крушения Су-34 в Ейске
23:47
«Разложение основ России»: как Запад использует молодежь в угоду своим целям

Сейчас читают

Трагедия на взлете: хроника крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
Пугачева появилась в центре Москвы после новости о переезде с мужем-иноагентом в Израиль
Репортаж из-под огня: бойцы «Пятнашки» держат позиции на передовой
Как по переписке понять, что женщина общается со слабым мужчиной

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика