Опубликовано видео с места падения самолета на жилые дома в Ейске
| Происшествия Эксклюзив 2 154
На кадрах с места происшествия видны горящие здания.
Эксклюзив
Фото, видео: 5-tv.ru
В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео с места падения самолета на жилые дома в Ейске Краснодарского края. На кадрах с места происшествия видны горящие здания.
Предварительно, пилот успел катапультироваться. По данным источника 5-tv.ru, все произошло на Коммунистической улице. Сообщается о возможном возгорании в нескольких подъездах. На месте происшествия работают экстренные службы.
Информация о причине происшествия уточняется. Предварительно, что это мог быть учебный полет.
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