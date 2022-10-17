Опубликовано видео с места падения самолета на жилые дома в Ейске

В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео с места падения самолета на жилые дома в Ейске Краснодарского края. На кадрах с места происшествия видны горящие здания.

Предварительно, пилот успел катапультироваться. По данным источника 5-tv.ru, все произошло на Коммунистической улице. Сообщается о возможном возгорании в нескольких подъездах. На месте происшествия работают экстренные службы.

Информация о причине происшествия уточняется. Предварительно, что это мог быть учебный полет.