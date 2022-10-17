Бежавший от мобилизации внук Пугачевой распродает недвижимость в России

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 221

Уже почти месяц неизвестно, куда именно уехал Никита Пресняков и где он сейчас обитает. Однако продолжают всплывать все новые подробности его жизни после объявления частичной мобилизации в РФ.

Бежавший от мобилизации внук Пугачевой распродает недвижимость в России

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков, который после объявления частичной мобилизации в спешке покинул Россию, распродает свое имущество в стране. По некоторым предположениям, молодой человек сейчас находится или в Литве, или в США — там живет его мама Кристина Орбакайте.

В России Пресняков зарабатывал, участвуя в телепроектах и давая концерты. Он является участником группы Multiverse. Также деньги внуку Пугачевой капают от компании, которая продает уличные спортивные тренажеры. Портал KP.RU также выяснил — Пресняков владеет земельным участком с одноэтажным домом в одной из станиц Краснодарского края. Сейчас по этому адресу располагается магазин одной из популярных торговых сетей.

Но это имущество, кажется, больше не нужно Никите Преснякову. На одном из сайтов о недвижимости с июля «висит» объявление о продаже объекта. Изначально магазин оценивали в 20,5 миллиона рублей, но покупателей, видимо, такая цена не устраивала. Теперь от объекта готовы избавиться за 20 миллионов рублей.

«Продам действующий магазин. Здание и земельный участок в собственности. Договор на десять лет, до 2028 года. Арендная ставка 236 тысяч рублей в месяц; до апреля-2023 аренда снижена до 160 тысяч. Электрические мощности 100 кВт», — указано в объявлении.

Зачем знаменитому отпрыску понадобилась земля на Кубани, неизвестно. Однако с каждым днем о скрывающемся Перснякове-младшем всплывают все новые и новые подробности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, где находится второй сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров.

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