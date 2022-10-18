Американцы назвали Зеленского черной дырой в бюджете США из-за казуса в эфире

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Украинский лидер неожиданно появился в утреннем шоу и рассмешил ведущих.

Фото, видео: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukrai; 5-tv.ru

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Видеообращения Зеленского в мире породили такую волну мемов, что уже даже и непонятно, когда их демонстрируют специально, а когда нет. Так случилось в эфире утреннего американского шоу, где ведущие пытались разбудить аудиторию звуками, полученными из космических черных дыр.

Однако зрителям в итоге пришлось просыпаться от надоевшего им голоса. Впрочем, многие зрители и интернет-пользователи подумали, что Зеленский и есть черная дыра, только в американском бюджете.

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