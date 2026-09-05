«Учитывать реалии»: МИД РФ обратился к США на фоне переговоров по Украине

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 16 0

Дипведомство рассчитывает, что Белый дом готов вложиться в поиски реального решения.

Чего МИД РФ ждет от США на переговорах по Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В МИД РФ призвали США учитывать ситуацию на Украине при урегулировании

МИД РФ рассчитывает, что США будут учитывать меняющуюся не в пользу Украины ситуацию при поиске способа мирного урегулирования на Украине. Об этом ТАСС заявил замглавы дипломатического ведомства Сергей Рябков.

«Вопрос главный — насколько администрация США готова вложиться в поиски реального решения нынешнего кризиса, учитывающего в том числе и реалии на земле. Не только первопричины, о которых мы говорим постоянно, но и ту ситуацию, которая меняется постоянно и меняется не в пользу Киева», — отметил замминистра.

Как отметил Рябков, саммит Путина и Трампа в Анкоридже и последующий диалог оставили множество вопросов. В том числе, в МИД хотели бы видеть, что Белый дом в своем подходе готов быть объективным и не поддаваться на провокации врагов мирного диалога, которые еще остались в Европе. И эти вопросы до сих пор не закрыты, считает замминистра.

Заявление прозвучало на фоне прибытия спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
86.59
-0.30 100.57
-0.03
Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:55
«Все! Я другая»: актриса Денисова заявила, что образ «пышечки» остался в прошлом
14:47
В России начался второй пик активности клещей
14:31
«Учитывать реалии»: МИД РФ обратился к США на фоне переговоров по Украине
14:19
Звезда «Ворониных» Дужников шокировал фанатов полным преображением
14:02
Человек погиб при пожаре в больнице в Иркутской области
13:52
Российские войска поразили транспортные объекты ВСУ

Сейчас читают

В России хотят раздавать бесплатно участки под ИЖС
Справится каждый: Волочкова рассказала, как сесть на шпагат без подготовки
Постный том ям: Волочкова раскрыла рецепт идеального супа для стройности
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео