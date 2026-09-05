«Учитывать реалии»: МИД РФ обратился к США на фоне переговоров по Украине

В МИД РФ призвали США учитывать ситуацию на Украине при урегулировании

МИД РФ рассчитывает, что США будут учитывать меняющуюся не в пользу Украины ситуацию при поиске способа мирного урегулирования на Украине. Об этом ТАСС заявил замглавы дипломатического ведомства Сергей Рябков.

«Вопрос главный — насколько администрация США готова вложиться в поиски реального решения нынешнего кризиса, учитывающего в том числе и реалии на земле. Не только первопричины, о которых мы говорим постоянно, но и ту ситуацию, которая меняется постоянно и меняется не в пользу Киева», — отметил замминистра.

Как отметил Рябков, саммит Путина и Трампа в Анкоридже и последующий диалог оставили множество вопросов. В том числе, в МИД хотели бы видеть, что Белый дом в своем подходе готов быть объективным и не поддаваться на провокации врагов мирного диалога, которые еще остались в Европе. И эти вопросы до сих пор не закрыты, считает замминистра.

Заявление прозвучало на фоне прибытия спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.