Анна Седокова пожаловалась на расставание с мужем: «Не хочу жить одна»

Артистке пришлось внезапно оставить супруга и вернуться в Россию. Но почему и что произошло в семье?

Экс-солистке «ВИА Гры» Анне Седоковой, которая полгода назад уехала вместе с мужем-баскетболистом Янисом Тиммой и детьми в США, полтора месяца назад пришлось вернуться в Россию. В социальной сети она пожаловалась, что длительная разлука с супругом ей дается нелегко.

«Я сильно скучаю по своей семье, по пальмам в Майами, супругу и щенку. Чувствовала, как теряю смысл, рвение. Чувствовала, что вот-вот поломаюсь, — рассказала поклонникам певица.

Вернувшись в Россию, артистка отправилась не в семейную квартиру, а в гостиницу. Там она и живет все это время.

«Не хочу жить одна в квартире. Я привыкла, что квартира или дом — это место, где дети и собаки, где семейные ужины и завтраки. И да, я люблю жить в гостинице, особенно в лучшей, — добавила знаменитость.

По какой причине Седокова приехала в Россию, неизвестно. Но в соцсетях поговаривают, что в Москве она планирует открыть новый бизнес.

К слову, если в отношениях с мужем у экс-солистки «ВИА Гры» царит гармония, идиллия и взаимопонимание, то с бывшими возлюбленными все было не так радужно. Для Седоковой брак с Тиммой, который моложе ее на десять лет, стал третьим.

Первым супругом Седоковой был футболист Валентин Белькевич, от него она родила дочку Алину. Вторым избранником стал бизнесмен Максим Чернявский, в отношениях с которым родилась дочка Моника. Пять лет назад певица родила сына Гектора, но с отцом ребенка, бизнесменом Артемом Комаровым, узаконивать отношения Анна не стала. Вскоре после родов пара рассталась.

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