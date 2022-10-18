Подольская получила серьезную травму на съемках «Ледникового периода»

|
Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 197

Она рассказала, что 10 дней проходила с пластырем и швами.

Подольская получила серьезную травму на съемках «Ледникового периода»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Певица Наталья Подольская во время репетиции номера для проекта «Ледниковый период» получила серьезную травму. На шоу она катается вместе с фигуристом Дмитрием Соловьевым.

Артистка неудачно упала и ударилась лицом об лед.

«Не без травм. Рассечение подбородка, три шва. Это было в самом начале проекта», — рассказала певица в беседе со StarHit.ru.

Однако от участия в шоу Подольская не отказалась. Наталья продолжила тренировки и подготовку номера. Она рассказала, что 10 дней проходила с пластырем и швами. Артистка выразила благодарность своей семье за то, что та не отговорила оставить передачу.

Сейчас она уже хорошо себя чувствует, активно репетирует и надеется дойти до финала. Правда, сегодня на тренировке ей снова не повезло: в нее врезались соперники Евгения Медведева и Даня Милохин. Подольскую сбили с ног, но она быстро поднялась и продолжила кататься.

Девятый сезон «Ледникового периода» носит слоган «Снова вместе». Проект уникален тем, что за звание лучших поборются победители и призеры прошлых выпусков. Однако состав жюри обновился. Теперь судить будут Елена Летучая, Светлана Захарова, Елена Чайковская, Татьяна Тарасова, Татьяна Навка и Дмитрий Хрусталев.

Как ранее писал 5-tv.ru, певица Наталья Подольская заявила о катастрофической нехватке времени из-за работы. Артистке сложно совмещать тренировки для шоу «Ледниковый период» с воспитанием сыновей Артемия и Ивана.

+7° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.76
-1.30 60.56
-1.91
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 18 октября

Последние новости

14:39
Можно ли вернуть деньги за фитнес-абонемент — мнение юриста
14:26
«Нам по силам»: что, если бы Аляска осталась частью России
14:14
Суд над боевиком украинского нацбата «Айдар»* продолжится в ноябре
13:58
Минобороны РФ сообщило о пресечении трех попыток прорыва обороны со стороны ВСУ
13:46
В России открыт новый туристический маршрут через Запорожскую область
13:35
Обмен военнопленными с Украиной состоялся в Запорожской области

Сейчас читают

Геронтолог Прощаев объяснил, как снизить скорость старения
Крутила роман с Марьяновым, а потом бросила карьеру и уехала в тайгу: куда пропала Татьяна Скороходова
Еще четыре страны отказались от "Евровидения-2023", 12 - сомневаются
Без российского газа «Польский поток» сработал не на Прибалтику

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика