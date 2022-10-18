Влад Топалов стал криптоэкспертом

Поклонникам не понравилось перевоплощение артиста.

Певец Влад Топалов захотел освоить новое занятие. Артист рассказал, что является частым гостем в Государственной думе, где обсуждает проблемы регулирования в России операций с криптовалютой. Туда певца позвали в качестве эксперта.

«Продолжаем заседания экспертного совета рабочей группы „По вопросу законодательного регулирования криптовалют“, членом которого я являюсь», — об этом он написал в социальных сетях.

По словам певца, движение есть, что говорит о позитивном направлении. Артист добавил: ему нравится, что есть площадки для участников рынка и инвесторов, где можно обсудить эту тему и развитие индустрии.

Поклонники неодобрительно отнеслись к новой ипостаси певца.

«Помнится, год назад Тодоренко призналась, что потеряла почти три миллиона рублей, вложившись в крипту. Интересно, где в этот момент был муж-эксперт?» — написали они.

Также над певцом посмеялась журналистка Ксения Собчак. Она поделилась, что на свой недавний мини-курс, который прошел в Дубае, ей надо было пригласить Влада в качестве эксперта.

Супруга Топалова телеведущая Регина Тодоренко не в восторге от новой денежной единицы. Она признавалась, что потеряла почти три миллиона рублей или 40 тысяч долларов. Тогда знаменитость призналась, что стоило задуматься о криптовалюте раньше. Однако Тодоренко не отчаивается. Почему вдруг ее супруг решил сменить деятельность? Может, потери в прошлом заставили его досконально изучить криптовалюту?

Как ранее писал 5-tv.ru, Топалов снял трогательную колыбельную старшего сына для брата.