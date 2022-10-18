Жителей Херсонской области обеспечат сертификатами на покупку квартир или домов

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 66

Их смогут получить те граждане, которые решат переехать в другие регионы России.

Жителей Херсонской области обеспечат сертификатами на покупку квартир или домов

Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

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Жителей Херсонской области, которые захотят переехать в другой регион России, планируют обеспечить сертификатами на покупку квартир или домов. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Мы сегодня депутатам доложили наши подходы по переселению жителей из Херсона, мы на уровне правительства подготовили программу. Основной механизм — жилищные сертификаты, это отработанный механизм, который у нас в России существует. Мы полностью сразу берем отработанный российский формат и все, что в нем предусмотрено, будем жителям Херсона предоставлять», — заявил он.

Вице-премьер добавил, что власти страны помогут и с доставкой граждан в пункты временно проживания, и с поиском временного жилья. До тех пор, пока они не приобретут свои дома или квартиры по сертификату.

«По этому жилищному сертификату они могут купить дом или квартиру хоть на вторичном, хоть на первичном рынке в любом регионе РФ, где они захотят», — пояснил он.

Хуснуллин уточнил, что распоряжение кабмина РФ по вопросам переезда жителей Херсонской области будет готово в ближайшие дни.

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