В контрактах на приобретение этого турецкого оружия больше пиара и коррупции, чем пользы.

Боевая эффективность «Байрактаров», которые используют ВСУ, практически нулевая. В этом признался глава Ассоциации оборонных предприятий Украины Сергей Пашинский. Общаясь с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, он заявил, что в контрактах на приобретение этого турецкого оружия больше пиара и коррупции, чем пользы.

«Я лично был против, потому что они уязвимы для ПВО сильно. И первая неделя войны. Вы ж должны понимать, что у нас было много „Байрактаров“ и их за неделю все посбивали. „Байрактар“ — это никакое не чудо-оружие. При мощных системах ПВО он сбивается влет, и у него никакой боевой эффективности нет. То есть без американских HARM и HIMARS никаких „Байрактаров“ больше бы не было», — сказал Пашинский.

Это не единственное скандальное признание Пашинского. Ранее, общаясь с пранкерами, он не без гордости рассказывал, что занимается проведением спецопераций в интересах спецслужб Украины, и подтвердил: подрыв Крымского моста, как и другие крупные военные атаки, невозможно осуществить без одобрения США.