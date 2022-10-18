Бесполезные беспилотники: на Украине раскрыли реальную эффективность «Байрактаров»

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Украинский чиновник Пашинский рассказал об уязвимости «Байрактаров» перед ПВО

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Paulius Peleckis; 5-tv.ru

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В контрактах на приобретение этого турецкого оружия больше пиара и коррупции, чем пользы.

Боевая эффективность «Байрактаров», которые используют ВСУ, практически нулевая. В этом признался глава Ассоциации оборонных предприятий Украины Сергей Пашинский. Общаясь с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, он заявил, что в контрактах на приобретение этого турецкого оружия больше пиара и коррупции, чем пользы.

«Я лично был против, потому что они уязвимы для ПВО сильно. И первая неделя войны. Вы ж должны понимать, что у нас было много „Байрактаров“ и их за неделю все посбивали. „Байрактар“ — это никакое не чудо-оружие. При мощных системах ПВО он сбивается влет, и у него никакой боевой эффективности нет. То есть без американских HARM и HIMARS никаких „Байрактаров“ больше бы не было», — сказал Пашинский.

Это не единственное скандальное признание Пашинского. Ранее, общаясь с пранкерами, он не без гордости рассказывал, что занимается проведением спецопераций в интересах спецслужб Украины, и подтвердил: подрыв Крымского моста, как и другие крупные военные атаки, невозможно осуществить без одобрения США.

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