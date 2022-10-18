«Дворцовый переворот»: политолог оценил шансы Трасс вылететь из кресла премьера

Глава правительства Британии заявила, что добровольно не уйдет с поста, в то время как ее соратники по партии готовят «дворцовый переворот».

Вероятность отставки премьер-министра Великобритании Лиз Трасс очень высока, однако последний шанс исправить ситуацию ей все же дадут. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал политолог Николай Топорнин.

Эксперт отметил, что менее чем за полтора месяца Трасс умудрилась обрушить не только собственный рейтинг, но и уровень доверия к Консервативной партии. Последней это может грозить поражением на предстоящих парламентских выборах, которые должны пройти в конце 2023 — начале 2024 года.

«Естественно, руководство консерваторов озадачено создавшейся ситуацией. Раздаются голоса о том, чтобы Трасс ушла в отставку, и кто-то сведущий в экономических вопросах возглавил правительство. Но сделать это юридически не так-то просто, потому что по правилам Консервативной партии, если человек получил одобрение занять пост премьер-министра, то в течение 12 месяцев поменять его нельзя, если не происходит ничего экстраординарного», — отметил Топорнин.

Между тем сама Трасс в своем публичном выступлении накануне отмела вариант добровольного ухода с поста премьера. Она заявила, что не будет подавать в отставку и постарается выправить ситуацию, сделав так, чтобы критики в ее адрес стало меньше.

Некоторые шаги в этом направлении Трасс уже предприняла, отмечает политолог. В частности, она заменила министра финансов, поставив на этот пост вместо Квази Квартенга известного деятеля Консервативной партии, политического тяжеловеса Джереми Ханта. Кроме того, Трасс отказалась от ранее озвученных мер по реформированию экономики, в том числе от идеи снижения налогов для обеспеченных британцев.

Именно планируемые Трасс и ее кабмином экономические реформы стали основной причиной стремительного обрушения ее рейтинга среди британцев, подчеркивает Топорнин.

«В результате этих непродуманных мер в стране возникли пессимистические настроения, упал фунт стерлингов, многие промышленники стали говорить, что ничего хорошего в будущем году британскую экономику не ждет, а зимой вообще могут быть серьезные структурные проблемы. Она (Трасс — прим. ред.) от всего этого отказалась, сказав, что сейчас будет заново переосмысливать проблемы, которые стоят перед страной», — указал Топорнин.

Эксперт отметил, что фиаско Трасс на посту премьер-министра было во многом ожидаемым. Она долгое время работала в сфере внешней политики, но никогда не занималась вопросами внутренней политики и экономики, пояснил Топорнин.

«Здесь требовалось, чтобы в составе кабинета министров были опытные, грамотные финансисты и налоговики. Но вот выбранный ею министр финансов оказался чересчур радикален. Может быть, он предлагал неплохие вещи, но явно не соответствующие моменту, в котором сейчас находится Британия и ее граждане. И, наверное, здесь была допущена политическая ошибка и экономические просчеты. Не рассчитали тех угроз, которые таила налоговая бюджетная реформа», — поделился рассуждениями политолог.

Топорнин считает, что немедленная отставка Трасс не грозит, так как руководство Консервативной партии не склонно к радикальным шагам. Эксперт полагает, что британскому премьеру дадут время по меньшей мере до Нового года для исправления ситуации. И тут все будет зависеть от инициатив, которые она за эти месяцы примет.

«Если она исправится, тогда ей будет проще в следующем году руководить и правительством, и страной. Если же общество и предприниматели не воспримут ее новые инициативы, тогда, действительно, угроза отставки будет очень высока», — резюмировал Топорнин.

Британский ежедневник The Times ранее написал, что верхушка консерваторов ведет переговоры по смещению Лиз Трасс. Источник издания в парламенте сообщил, что около 20-30 экс-министров и депутатов пытаются создать «совет старейшин», который принудит ее уйти.

Тем временем уровень поддержки Трасс в Британии упал до 10%, а местные букмекеры предлагают гражданам делать ставки на то, кто продержится дольше — премьер-министр на своем посту или салат-латук, который разлагается за 35 дней.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лиз Трасс извинилась перед британцами за то, что вела неправильную политику. При этом она подчеркнула, что не собирается подавать в отставку и продолжит работать на благо страны.