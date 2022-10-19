Тонкий намек: в чем истинная цель инициативы России о создании газового хаба в Турции

Эксперты уверены, что избыточно политизированная и не рыночная позиция Европы в энергетической сфере — не повод отдавать ее газовый рынок тем же американцам.

Россия дала Европе сигнал о готовности продолжать сотрудничество в сфере энергетики с помощью предложения о строительстве газового хаба в Турции. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на экспертов.

История вопроса

Ранее в Москве прошла «Российская энергетическая неделя», на которой прозвучала сенсационная идея: расширить поставки газа в Европу через Турцию и построить там газовый хаб. Также обсуждалось двукратное увеличение мощности газопровода «Турецкий поток» — до 63 миллиардов кубометров.

Тогда президент России Владимир Путин заявил, что это решение экономически выгодно. Кроме того, такой путь более безопасен. Также он отметил, что РФ готова возобновить поставки газа в Европу по уцелевшей нитке «Северного потока — 2».

Позже министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что технически такая идея осуществима. Турецкие СМИ сообщили, что вопрос о хабе будет обсуждаться на встрече Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана в Астане.

Недостатки и достоинства газового хаба

Однако у инициативы есть проблемы: сейчас европейские страны не хотят покупать газ на новой площадке. Кроме того, там смогут торговать голубым топливом другие поставщики. Например, Азербайджан, Иран и Туркмения. К тому же нет ясности, кто будет оплачивать строительство всей необходимой инфраструктуры.

Из-за этого предложение России скорее означает, что страна готова продолжать сотрудничество с Европой в сфере энергетики. Такого мнения придерживается глава Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов. По его словам, Москва не должна отказываться от борьбы за европейский рынок газа.

«Почему мы должны взять и отдать газовый рынок Европы тем же американцам? То, что современные европейские политики подходят к этому вопросу абсолютно не рыночно и политизировано, не означает, что так будет продолжаться и дальше», — подчеркнул эксперт, отметив, что США не смогут долго определять будущее европейской энергетики.

В свою очередь руководитель Центра анализа стратегий и технологий развития ТЭК РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина Вячеслав Мищенко заявил, что газовый хаб в Турции может начать свою работу и без расширения мощностей «Турецкого потока». Для поставок газа из Турции в Европу уже есть все необходимое.

Предполагается, что на этот хаб будут приходить компании из разных стран и покупать газ по рыночной цене. При этом никто не будет знать, в какой стране это голубое топливо было добыто.

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