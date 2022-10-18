В Германии назвали причину взрывов на «Северных потоках»
WSJ: причиной аварий на «Северных потоках» стала диверсия
Фото: www.globallookpress.com / The Swedish Coast Guard
Немецкие следователи намекают на якобы «русский след».
Следователи ФРГ изучили ситуацию о взрывах на магистральных нитках газопроводов «Северный поток» в Балтийском море и обнародовали предварительные результаты. Американский таблоид The Wall Street Journal сообщил выводы немецких специалистов, которые им стали известны из беседы с источниками из круга высокопоставленных лиц.
Иностранные эксперты подтвердили, что причиной ЧП на газопроводе «Северный поток» и «Северный поток — 2» стал саботаж. Всех карт следователи из Европы пока не раскрывают. Однако в воздухе «витают» скрытые намеки, что автором и исполнителем диверсии на собственном объекте якобы может быть Россия. Американские власти версию о своей причастности отвергают.
26 сентября на двух газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошла серия подводных взрывов. Расследованием диверсии занялись следователи из Европы без участия собственника объекта России. Также известно, что в результате ЧП была обнаружена утечка газа. Компания-оператор Nord Stream AG подтвердила факт аварии и не смогла назвать сроки ремонта поврежденного объекта. Российские эксперты заявили, что что сроки зависят от выбранных способов, которыми будут ликвидировать последствия атаки. Между тем, сейчас доступа к месту, где произошел подрыв, все еще нет.
Ранее 5-tv.ru писал, что у России есть разведданные по диверсии на «Северных потоках».
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