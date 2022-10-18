В самолете SSJ New заменят 40 импортных систем на отечественные

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 29

Мантуров сообщил о начале сборки SSJ-New с полностью российским оборудованием

В самолете SSJ New заменят 40 импортных систем на отечественные

Фото: www.globallookpress.com / UAC

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Сейчас уже собирают пять первых фюзеляжей обновленной машины.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал, что в самолете Sukhoi Superjet New заменят 40 импортных составляющих на отечественные. Речь идет в том числе и о двигателе. Об этом он рассказал в беседе с «Российской газетой».

Политик отметил, что речь идет о создании новой машины, а не просто о ремонте. Кроме того, в этом задействованы многие предприятия, потому что очень важна слаженная работа.

Мантуров рассказал, что сейчас в Комсомольском филиале корпорации «Иркут» собирают пять первых фюзеляжей самолета. Опытный образец начали оснащать системами и агрегатами российского производства.

Серийные поставки обновленного самолета планируется начать сразу после получения сертификата. Серийное производство начнется в 2024 году.

Во время совещания с главой правительства Михаилом Мишустиным Мантуров заявлял, что самый важный элемент самолета — двигатель ПД-9 предприятия «Сатурн». Он «встанет на крыло» летающей лаборатории до конца текущего года. Его первый полет намечен на весну следующего года, а сертификация будет произведена в декабре 2023 года.

Как ранее писал 5-tv.ru, компания «Аэрофлот» и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), которая входит в состав Ростеха, подписали соглашение о приобретении 339 самолетов российского производства. В их число также входит SSJ-New.

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