Переезжающие в РФ жители Херсонской области получат сертификаты на недвижимость

Жители Херсонской области, переезжающие в другие регионы России, получат жилищные сертификаты. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. С помощью такого документа приобрести квадратные метры можно будет в новостройке или на вторичке. Или же купить дом. Регион выбирают сами люди, никаких ограничений в этом вопросе нет.

«Также мы взяли для расчета квадратных метров, потому что сложно посчитать, сколько у кого было квадратных метров. Приняли решение предлагать утвердить наши российские социальные нормы. Если одинокий человек — не менее 33 квадратных метров. Семья из двух человек — 40. Больше трех человек -18 метров на человека. Исходя из этого мы будем давать сертификат. Сертификаты будут по среднероссийской цене. Это означает, что в ряде регионов они могут купить большие квартиры», — сказал Хуснуллин.

Предлагается организовать выплату по сертификату через МФЦ, по минимально возможному пакету документов. Все транспортные расходы переезжающим компенсируют. Бесплатно предоставят и жилье до тех пор, пока люди не определятся с покупкой. Напомню, на прошлой неделе врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству России с просьбой помочь жителям выехать в другие регионы нашей страны из-за участившихся ракетных ударов со стороны ВСУ.