Коллапс и отмены: подведены первые итоги общенациональной забастовки во Франции
Во Франции состоялась общенациональная забастовка с требованием повышения зарплат
Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/elyxandro cegarra; 5-tv.ru
Протестующие требуют от властей обратить внимание на падающий уровень жизни из-за высокой инфляции. В ответ они слышат просьбы «быть ответственными».
Транспортный коллапс, отмена занятий в школах и университетах, неработающие автозаправки — вот лишь первые итоги массовой забастовки во Франции.
Межпрофессиональная манифестация охватила практически все сферы. Бастуют почти 6% преподавательского состава страны, сотрудники заводов «Рено». Работники 11 атомных электростанций снизили выработку энергии, железнодорожники Парижа не вывели на маршруты около половины поездов. Люди требуют защитить их уровень жизни в условиях стремительных темпов роста инфляции.
Жители республики настаивают на повышении зарплат, ведь продукты питания в стране подорожали с начала года почти на 15%, а цены на бензин на некоторых заправках достигают уже трех евро.
Социальный протест требует от властей Франции конкретных мер и решений, однако президент Эммануэль Макрон на днях призвал профсоюзных лидеров «проявить ответственный подход и решать вопросы за столом переговоров».
Читайте также
81%
-0.06 60.53
-0.03
Нашли ошибку?