В Европе растет риск гражданских войн из-за Украины и энергокризиса

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 52

TAC: эскалация конфликта на Украине может спровоцировать гражданские войны в Европе

В Европе растет риск гражданских войн из-за Украины и энергокризиса

Фото: © РИА Новости / Марк Пэрис

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Вероятность уличных протестов и демонстраций практически неизбежна.

Конфликт на Украине и энергетический кризис могут привести к гражданским войнам в Европе. Такого мнения придерживается обозреватель американского издания The American Conservative Ласло Бернат Веспреми.

В своей статье он пишет, что в наиболее развитых странах Европы растет риск уличных протестов и демонстраций зимой из-за высоких цен на энергоносители. Гражданские столкновения практически неизбежны, считает автор. Свое мнение он подтвердил цитатой британского коллеги Джона Локленда.

«Если будут перебои с электричеством, если люди будут мерзнуть, если будут перебои с поставками продовольствия, если выйдут из строя мобильные телефонные сети и если электричество будет периодически отключаться, результаты будут непредсказуемыми», — заявил тот.

В публикации также подчеркивается ухудшение условий жизни в Западной Европе в последнее десятилетие: серьезный рост стоимости жизни, массовая иммиграция, последствия пандемии коронавируса. На фоне всего этого холодная зима без отопления может «добить» жителей Европы, резюмирует Воспреми.

Накануне сообщалось, что из-за бушующего энергокризиса в Европе оказались под угрозой закрытия муниципальные здания культуры. Временно закрыл свои двери театр в Будапеште, во Франции в некоторых регионах сокращают рабочую неделю музеев. Все ради того, чтобы сэкономить на электроэнергии.

В британских же музеях и библиотеках, наоборот, невиданный ажиотаж. Их власти буквально превратили в убежища для тех, кому тяжело оплачивать отопление жилья.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что европейцев перед холодной и голодной зимой начали согревать советами и кормить обещаниями.

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