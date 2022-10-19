Обостряется конфронтация: прогноз таролога на неделю с 17 по 23 октября

Что ждет вас на этой неделе, на что стоит обратить внимание, а от чего лучше воздержаться? Расклад от «Таинственного мира Таро» опубликовал Сибкрай.ru.

Общий фон недели — Жрец

Отвечает за нормы и правила поведения в социуме. Внимание приковано к новостям и тому, что происходит в информационном пространстве. Поскольку Жрец очень строг в вопросах этики и морали, желательно строго их соблюдать и следовать законам коллективной жизни — соблюдать ПДД, должностные инструкции, договоренности, соглашения и так далее.

Семья и родственники — 4 Жезлов

Наиболее приемлемый вариант — устроить домашние посиделки в семейном кругу, провести время за приятной беседой. Во время этого рекомендуется не обострять конфликтные и напряженные моменты между родственниками. Обязательно поставьте в своем доме букет цветов.

Финансы и материальное положение — Сила

Не поддавайтесь соблазну совершить крупную покупку или вложить деньги. Вместо этого рекомендуется инвестировать максимум усилий и ресурсов в развитие собственного дела, талантов и навыков. Это обязательно будет вознаграждено. Лучшим же способом упрочить финансовое положение для вас станет усиленный труд.

Расклад с прогнозом на неделю 17-23 октября. Источник фото: 5-tv.ru

Карьера и рабочая обстановка — Рыцарь Мечей

Ситуация на работе не самая благоприятная — между вами и коллегами усиливается конфронтация и ужесточаются споры. Смысл ввязываться в конфликты есть только в том случае, если вы полностью уверены в своей правоте и можете подтвердить ее фактами. Иначе лишь испортите отношения с коллегами, не добившись результата.

Здоровье — Рыцарь Кубков

Наблюдайте за своим эмоциональным состоянием. Есть вероятность переутомления, эмоционального расстройства, резкой смены настроения. Также на этой неделе рекомендуется следить за качеством потребляемой жидкости, алкоголь желательно исключить.

Что будет важным на этой неделе — Император

Сохраняйте ответственность и авторитетность, следите за тем, чтобы ваши дела соответствовали словам и обещаниям. Если они будут расходиться, ваш авторитет может сильно пошатнуться. Рекомендуется прислушаться к советам тех, кто поднялся выше вас по социальной лестнице.

Чего избегать — Рыцарь Монет

Избегайте крупных сделок, покупок и финансовых вложений. Сейчас нужно сосредоточиться на детальном выполнении своего дела, задачи или проекта и четко представлять их конечную цель.

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